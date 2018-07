Pogba alla Juve, Matuidi prova a convicerlo: ecco la risposta

Matuidi ci prova e chiede a Paul Pogba di ritornare alla Juventus: il centrocampista del Manchester United sorride e non si sbilancia

Durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali di Russia da parte della Francia, il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha provato a convincere il proprio compagno di nazionale Paul Pogba a ritornare a Torino e giocare nuovamente con la maglia della Juventus. Il tutto è avvenuto mentre il giocatore del Manchester United era in diretta sul proprio account Instagram. La risposta? Non è arrivata, il francese si è limitato a sorridere e ripetere più di una volta “La Vecchia Signora!“.