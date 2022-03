Pogba Juve: richiesta speciale dei bianconeri a Raiola per il centrocampista francese dello United

Il nome di Paul Pogba è tornato di moda in casa Juve. Il centrocampista francese è tra gli indiziati a rinforzare la mediana in estate, con Cherubini che studia le strategie per pianificare il colpo.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe chiesto al suo agente, Mino Raiola, di essere informata non appena ci saranno altre proposte per Pogba, in modo da muoversi poi di conseguenza.