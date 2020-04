Pogba Juventus, contatti recenti con lo United. Le ultime sulla trattativa

La Juventus continua a lavorare al ritorno di Pogba in Italia: le indiscrezioni sui contatti con il Manchester United per il francese

Paul Pogba farà ritorno alla Juventus? Questo il principale interrogativo sul calciomercato popolare non solo fra i tifosi bianconeri, ma anche fra i supporter del Manchester United.

Interrogato da Sky Sports News a riguardo, l’esperto di mercato italiano Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa. Ecco le sue dichiarazioni.

«Futuro Pogba? Penso che potrebbe andarsene perché ha un solo anno di contratto. Se hai solo un anno, è molto difficile rinnovare il contratto ora. Lo United lo considera il giocatore più importante, non solo sul campo, ma per il marketing, il merchandising e per tutto il resto. Ma questa situazione contrattuale rende molto difficile la sua permanenza. Il Real Madrid sta andando avanti per lui. Zinedine Zidane lo voleva l’estate scorsa. La Juventus vorrebbe riaverlo, ma faranno solo affari che prevedano scambi. Quindi tutto dipende dal fatto che lo United abbia bisogno o voglia che alcuni giocatori della Juventus rientrino nell’affare, come Miralem Pjanic e Douglas Costa. So che la Juventus e il Manchester United hanno avuto contatti anche negli ultimi giorni perché la Juventus vorrebbe fare questo tipo di accordo».