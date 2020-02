Pogba Juventus, Solskjaer: «Paul è del Manchester United, non di Raiola»

Il tecnico del Manchester United Solskjaer ha lanciato un messaggio chiaro a Pogba e Raiola dopo i rumors su un ritorno alla Juventus

Mentre i tifosi della Juventus sognano il ritorno di Pogba, alimentato dalle parole di Raiola, Ole Gunnar Solskjaer chiarisce che è il Manchester United ad avere l’ultima parola in merito. Ecco le parole del manager dei Red Devils sul francese, riportate da Goal.

«Non ho parlato con Mino, questo è certo. E no, non mi sono seduto attorno a un tavolo col ragazzo dicendo a Paul di riferire a Mino cosa avrebbe dovuto dichiarare. Paul è un nostro giocatore e non suo. Appena sarà nuovamente in forma, sono sicuro che tornerà a giocare per noi».