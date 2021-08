Pogba lascia il Manchester United? C’è già il sostituto per i Red Devils

Il Manchester United ha trovato il sostituto di Paul Pogba: il possibile scenario di mercato per il centrocampista

Paul Pogba ha esordito in maniera straordinaria in Premier League contro il Leeds: poker d’assist per lui con diversi record ritoccati grazie alla sua grandissima gara. Manca però il rinnovo con il contratto in scadenza a giugno 2022.

Come riporta il Daily Star, il Manchester United avrebbe già trovato il sostituto di Pogba: Yves Bissouma del Brighton. Pogba dunque potrebbe liberarsi a zero e firmare già a gennaio con il suo nuovo club: Juve e Real alla finestra.