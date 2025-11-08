Pogba, ci siamo! E’ tutto pronto per il ritorno in campo? Arriva annuncio dell’allenatore del Monaco Pocognoli! Spunta una data, le ultime

Il tecnico del Monaco annuncia la nuova tabella di marcia: Pogba verso il rientro dopo la sosta di novembre

Un piccolo progresso, ma il traguardo resta distante. Il ritorno in campo di Paul Pogba subirà ancora un rinvio. A renderlo noto è stato l’allenatore del Monaco, Sebastien Pocognoli, che, pur accogliendo con soddisfazione il rientro del centrocampista francese negli allenamenti con il gruppo, ha invitato alla cautela: ci vorranno ancora alcune settimane prima di poterlo rivedere protagonista in una gara ufficiale.

Dopo oltre due anni segnati da squalifica e da un nuovo stop per un infortunio muscolare alla coscia destra, l’ex centrocampista di Juventus e Manchester United è tornato ad allenarsi con il gruppo. Un segnale incoraggiante, ma non sufficiente per rivederlo subito in campo.

Il tecnico del Monaco, Sebastien Pocognoli, ha infatti raffreddato le attese, chiarendo che il rientro ufficiale non avverrà nella prossima gara: «Non sarà presente», ha dichiarato in conferenza stampa, rinviando ulteriormente il momento del suo ritorno alla competizione.

