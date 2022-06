Pogba torna alla Juventus: spunta la data dell’annuncio ufficiale del clamoroso ritorno del francese a Torino

In casa Juventus si aspetta il ritorno di Paul Pogba. L’affare è ormai in chiusura, mancano da ultimare solo i dettagli prima dell’ufficialità.

Per Sky Sports UK, l’annuncio del ritorno di Paul Pogba alla Juventus potrebbe avvenire contemporaneamente alla messa in onda di The Pogmentary, la docu-serie sulla sua vita in uscita il 17 giugno su Amazon Prime Video