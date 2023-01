Polemiche per il rigore concesso al Napoli contro la Sampdoria: ecco cosa è successo

Il rigore concesso al Napoli dal direttore di gara Abisso ha suscitato non poche polemiche sui social. Ecco cosa è successo

Anguissa, lanciato in area, è finito a terra dopo un contrasto spalla-spalla con Murru. L’arbitro è andato all’On Field Review per revisionare il contatto ma le immagini erano piuttosto confuse e tutt’altro che chiare. Abisso ha deciso poi di concedere il tiro dal dischetto, che è stato sbagliato da Politano.