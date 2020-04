Politano: «Napoli, obiettivo Europa. Nazionale? Voglio meritarmi la maglia»

Le aspirazioni di Matteo Politano: dal Napoli fino alla Nazionale di Mancini, gli obiettivi dell’esterno partenopeo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Politano ha ammesso di voler conquistarsi un posto in Europa col Napoli e una maglia nella Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni.

DIFFERENZE TRA GATTUSO E CONTE – «Non sono tantissime, entrambi mettono l’anima nel loro lavoro. COnte va più per le lunghe mentre Gattuso fa meno ma con più intensità».

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è arrivare in Europa e dobbiamo dare il massimo per riuscirci. Nazionale? Avrò un anno in più per far vedere a Mancini di meritare la maglia azzurra».