Ponte per Genova: l’appello di Sampdoria e Genoa

Sampdoria e Genoa hanno lanciato un appello dopo la costruzione del nuovo Ponte per Genova: «Ricostruiamo insieme un nuovo futuro»

Questa mattina è stata montata la diciannovesima e ultima campata del nuovo Ponte per Genova. Un nuovo inizio per la città e per l’intera nazione dopo il triste crollo di ponte Morandi.

Anche Sampdoria e Genoa hanno voluto lanciare un messaggio sui social a seguito della bella notizia: «Genova ha ricostruito il suo ponte. Ora ricostruiamo insieme un nuovo futuro affinché non accadano mai più tragedie come quella del 14 agosto 2018».

