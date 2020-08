Pordenone, Attilio Tesser ha rinnovato il contratto fino al 2022

Il Pordenone ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale il rinnovo di contratto di mister Attilio Tesser fino al 2022

Attilio Tesser è stato confermato come allenatore del Pordenone fino al 2022. La società ha infatti annunciato sul proprio sito il rinnovo del contratto dell’allenatore fino al 2022.

«Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere, con nuova scadenza giugno 2022. Un accordo all’insegna della continuità: per Tesser sarà la terza annata in neroverde, dopo la vittoria della Serie C 2018/19 (più Supercoppa) e la storica semifinale playoff della stagione in corso».