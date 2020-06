Porte aperte in serie A, Gravina: «Sì, ma ora ci sono altre priorità»

Porte aperte in serie A, il presidente Gravina è intervenuto in un’intervista sul sito di elevensports.it per chiarire la questione

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto un’intervista sul sito di elevensports.it. Ecco le sue parole sulla possibile riapertura degli stadi al pubblico:

«Abbiamo chiesto di poter rientrare nell’ambito del mondo dello spettacolo che prevede il pubblico. Ipotizzare un numero di persone con la massima garanzia in uno stadio da 60 mila persone non è possibile ora. Ci sono altre priorità. Dobbiamo far sì che si possa chiudere il campionato e contemporaneamente, se il virus ce lo permetterà, avere la possibilità di far partecipare i nostri spettatori»