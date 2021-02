Porto, esordio e lacrime per il figlio di Conceiçao: colpa del VAR – VIDEO

Il figlio di Sergio Conceiçao, Francisco, ha fatto ieri il suo esordio con la prima squadra: gara piena di emozioni e lacrime – VIDEO

Il figlio di Sergio Conceiçao, Francisco, ha fatto ieri il suo esordio in prima squadra: il classe 2002 titolare nel Porto B, è entrato nel corso della gara con il Boavista.

Il giovane Conceiçao si guadagna il rigore per il pareggio del Porto (2-2) e segna il gol della vittoria per i dragoni. Abbraccio e lacrime con il papà in panchina per il diciottenne ma il VAR annulla tutto negando la gioia della rete all’esordio.