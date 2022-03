Portogallo, Fernandes: «Serie A? Devo ringraziare Guidolin che ha creduto in me a Udine»

Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo, ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo la qualificazione ai Mondiali

Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la qualificazione ai Mondiali. Le sue dichiarazioni:

MONDIALI – «Serata molto importante e siamo felicissimi per la qualificazione. Doppietta? Non conta chi fa gol, conta il risultato di squadra»

CR7 – «Non capisco perché i giornalisti dicono che gli attaccanti devono fare gol e poi quando sono egoisti li accusano di esserlo…. Non ci sono parole per descrivere quello che ha fatto Cristiano Ronaldo nel calcio»

SERIE A – «Devo ringraziare tanto Guidolin perché ha creduto in me quando ero all’Udinese: se fossi rimasto ancora con lui forse la storia in Italia sarebbe stata diversa»