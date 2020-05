Prandelli: «Ripresa Serie A, non capisco tutta questa fretta»

L’opinione di Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell’Italia, a proposito della ripresa del campionato di Serie A

Nel corso dell’intervista concessa a Rai Sport, Cesare Prandelli non ha nascosto il suo scetticismo rispetto ad una vicina ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue parole:

«Provo ad immaginare come si potrebbe ripartire, ma non capisco perché ci sia tutta questa fretta. Probabilmente hanno le garanzie che non succederà nulla, forse dovremmo capire come fanno anche se sinceramente mi sembra un po’ complicato: cosa succederà se dovessero trovare un giocatore positivo?».