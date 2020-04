Prandelli: «Il calcio ripartirà, ma servirà tempo. Non capisco la fretta»

L’ex commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX. Ecco le sue parole

«Eh sì, non è più un quesito retorico, di rito. Ho vissute tre settimane molto dure, ogni giorno brutte notizie, parenti contagiati, amici uccisi dal virus. Ma ora va un po’ meglio. mi è pure nato un nipotino…».

RIPRESA – «Ripartirà, tutti lo vogliamo, ma non capisco la fretta. Se i contratti slitteranno un po’ non è un problema. E non lo sarebbe se invece di tornare ad allenarsi a inizio maggio si aspettassero altri 15-20 giorni. E poi se ci sono ancora dubbi, se ci devono essere tutti questi limiti, come i turni per le docce e per mangiare, forse non siamo pronti. Gli esperti dicono che buona parte delle regioni lo sarà per metà giugno? E allora aspettiamo sino ad allora pure per il calcio. Che può far bene alla gente, ma deve essere momento di gioia».