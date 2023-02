Premier, il Leeds United esonera Jesse Marsch

Cambio di panchina in Premier League: il Leeds United, diciassettesimo in classifica ha deciso di esonerare Jesse Marsch

Il Leeds, attualmente diciassettesimo in Premier League, a pari punti con l’Everton terzultimo, ha deciso di esonerare il tecnico Jesse Marsch. Di seguito il comunicato del club.

«Il Leeds United può confermare che l’allenatore Jesse Marsch è stato sollevato dall’incarico. Jesse è entrato a far parte del club nel febbraio 2022 ed è stato determinante nel mantenere il club in Premier League nell’ultima giornata della scorsa stagione. Rene Maric, Cameron Toshack e Pierre Barrieu lasceranno il club. Vorremmo ringraziare Jesse e il suo staff dietro le quinte per i loro sforzi e augurare loro ogni bene per il futuro. Il processo di nomina di un nuovo capo allenatore è in corso e continueremo a tenere aggiornati i tifosi nei prossimi giorni».