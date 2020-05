La Premier League è pronta a ripartire: quattro partite della stagione 2019/20 saranno visibili gratuitamente

Quattro partite della Premier League 2019/20 verranno trasmesse in chiaro dall’emittente pubblica BBC per la prima in 32 anni.

64 incontri saranno visibili su Sky e 25 di essi saranno gratuiti come il derby tra Everton e Liverpool. BT Sport trasmetterà 20 partite e, infine, Amazon Prime altre quattro.