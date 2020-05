Premier League, c’è l’accordo: si tornerà in campo il 17 giugno

I club della Premier League hanno trovato l’accordo per il ritorno in campo: si parte il 17 giugno con City-Arsenal

La Premier League riparte. I club, che si sono riuniti oggi in assemblea, hanno trovato un accordo. La ripartenza è fissata per il 17 giugno con due partite: Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal, ovvero i match che le quattro squadre non erano riuscite a recuperare prima della pandemia di coronavirus.

Poi, nel weekend del 20 giugno, ci sarà il ritorno in campo delle altre squadre, tutte impegnate nella giornata numero 30 di campionato. Porte chiuse, naturalmente. Anche il massimo campionato inglese riparte.