Premier League, la nota: «Nessun positivo al COVID-19 negli ultimi test»

Novità confortanti provenienti dall’Inghilterra: ecco il comunicato della Premier League a proposito dell’esito degli ultimi test

Sul sito ufficiale della Premier League è comparso un comunicato ufficiale. Ecco il responso degli ultimi test ai quali si sono sottoposti calciatori e staff dei club inglesi.

«Oggi la Premier League può confermare che giovedì 28 maggio e venerdì 29 maggio 1130 giocatori e lo staff del club sono stati sottoposti ai test per il COVID-19. Di questi, zero sono risultati positivi. La Premier League fornisce queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità della concorrenza e della trasparenza. La Lega non fornirà dettagli specifici su club o singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni prova».