Premier League, rinviata Aston Villa-Everton causa COVID-19

La Premier League ha annunciato che Aston Villa-Everton è stata rinviata a causa delle numerose positività riscontrate nella squadra di casa. La creazione di un focolaio ha anche spinto le autorità sanitarie di Birmingham a chiudere il centro d’allenamento a tempo indeterminato.

Per queste numerose positività, l’Aston Villa era stato costretto a schierare l’Under 23 in FA Cup contro il Liverpool lo scorso 8 gennaio. Al momento però la gara del 23 gennaio contro il Newcastle resta regolarmente in programma.

Aston Villa can confirm that Sunday's scheduled Premier League fixture with Everton has been postponed.

Our fixture with Newcastle United, which was postponed as a result of a similar outbreak at their training ground, will now take place on Saturday, January 23 at 8pm.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2021