Il preparatore atletico del Lione Paolo Rongoni parla dei rischi e della ripartenza degli allenamenti. Le sue parole

Paolo Rongoni, attuale preparatore atletico del Lione (ed ex di Lazio, Roma e Marsiglia) che ad agosto affronterà di nuovo la Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla ripresa degli allenamenti. Ecco le sue parole.

RIPRESA ALLENAMENTI – «Almeno tre settimane, forse anche quattro – dice Rongoni –. I primi 15 giorni saranno di allenamenti individuali, poi servono un paio di settimane di sedute collettive. Il problema più grande è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo anche il lato psicologico. Attenzione anche agli infortuni muscolari».

VISTA JUVE – «Noi del Lione ci stiamo allenando, poi daremo forse un po’ di vacanza per riprendere in vista della Champions. Il problema sarà quello di non poter giocare delle amichevoli».