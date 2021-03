Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in un’intervista per Rtv 38 ha parlato del trasferimento di Bennacer al Milan

«Avrei dato Bennacer alla Fiorentina, abbiamo provato a mettere in contatto i procuratori ma lui non tornava, non c’era verso, voleva andare al Lione. Poi invece andò al Milan, anche perché alla fine l’ho minacciato di tenerlo».