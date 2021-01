Preziosi: «Scamacca rimarrà con noi, Lammers ci piace e sulla cessione del club…» – VIDEO

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi di Scamacca, Shomurodov e la cessione del club

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato all’uscita da Palazzo Parigi dove si è tenuta l’Assemblea di Lega. Queste le sue parole.

DAL PINO – «Polemica per l’elezione di Dal Pino? Siamo in democrazia, le modalità sono queste: l’importante è il risultato finale».

TRATTATIVE CON SAMPDORIA – «Leris? Non credo. Con il presidente Ferrero siamo in ottimi rapporti, non so se ci saranno delle opportunità ma non credo, dovessero esserci io non ho problemi»

SCAMACCA – «Se ne parla tantissimo? Sono contento, è un giocatore nostro che resterà con noi, il problema non esiste. Se rimarrà con noi al termine del mercato? Se mi date una palla di vetro vi darò una risposta, io non ce l’ho».

CESSIONE CLUB – «Stefano Messina? Se si sta muovendo lo ringrazierò tutta la vita nel senso che lo aiuterò a muoversi. Non ho alcun tipo di segnale di cessioni, io che sono interessato non so niente. Cessione? Rimango fedele alla mia idea: voglio cedere il club. Non è che posso lasciarlo in mano a qualcuno giusto per venderlo, servono le garanzie necessarie».

LAMMERS – «È un giocatore che ci piace, ne abbiamo parlato, però ci sono le sorprese. Vedremo se potrà arrivare».

SHOMURODOV – «Lo tengo, è un giocatore del Genoa ed è appena arrivato. Se la Juve lo ha chiesto? Assolutamente no e non credo sia il momento di parlare di uscite vista la posizione in cui siamo».