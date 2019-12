Primavera 1, Genoa Napoli 0-3: cronaca e tabellino

A Genova, l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Genoa e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti

(dal nostro inviato Alessio Eremita) – Il Napoli strappa una vittoria importante in casa del Genoa, grazie a un netto e convincente 3-0. Gli azzurri di Baronio si staccano dall’ultima posizione in classifica e agganciano così la zona play out.

Il vantaggio ospite arriva al 31’ del primo tempo con Palmieri che, servito da Sgarbi, spiazza Vodisek. Un presunto fallo subito da Raggio nell’occasione del gol accende le polemiche e costringe l’arbitro a espellere il difensore, lasciando il Genoa in dieci uomini. In pieno recupero c’è spazio per il raddoppio azzurro firmato da Labriola, bravo a superare Vodisek con un diagonale. Il Genoa esce lentamente dal campo e permette al Napoli di chiudere il match: la terza rete è di Sgarbi, che si fa trovare pronto su una respinta corta del portiere avversario su una pregevole punizione di Labriola.

Migliore in campo: Sgarbi (Napoli)

Genoa Napoli Primavera 0-3: risultato, tabellino e voti

Marcatori: 31’ Palmieri (N), 45’+4’ Labriola (N), 60’ Sgarbi (N).

Genoa (4-3-1-2): Vodisek 5.5; Gasco 5.5 (70’ Dumbravanu 5.5), Raggio 4.5, Serpe 5, Lisboa 5; Verona 5 (33’ Da Cunha 5), Masini 5.5, Eboua 5.5; Zennaro 5 (70’ Besaggio 5); Klimavicius 5 (46’ Diakhate 5), Moro 5.5 (83’ Buonavoglia sv). A disposizione: Drago, Dellepiane, Piccardo, Conti, Ruggeri, Cenci, Montaldo. Allenatore: Chiappino.

Napoli (5-3-2): Idasiak 6; Vrikkis 6; Zanoli 6.5, Senese 6.5, Manzi 6, Zedadka 6.5 (85’ D’Amato sv); Marrazzo 6, Mamas 5.5 (78’ D’Onofrio 5.5), Labriola 7 (78’ Esposito sv); Palmieri 6.5 (73’ Vianni 6), Sgarbi 7.5 (85’ Vrakas sv). A disposizione: Daniele, Zanon, Cioffi, Mancino. Allenatore: Baronio.

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna.

Ammoniti: Palmieri (N), Manzi (N), Senese (N). Espulsi: Raggio (G).