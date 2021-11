Primavera 1, i risultati del week-end: che Sassuolo a Ferrara! vola il Napoli

Il punto sul campionato Primavera 1 dopo le gare di questo week-end. L’Inter rialza la testa, Napoli al secondo posto

Un campionato Primavera 1 che si fa sempre più avvincente giornata dopo giornata. Al 10° turno la classifica è cortissima dopo i risultati di questo week-end. Basti pensare che dal 3° posto della Fiorentina fino al 14° posto dell’Hellas Verona passano appena 4 punti. Vediamo nel dettaglio i risultati maturati tra venerdì e domenica.

La Roma mantiene la sua imbattibilità dopo la trasferta contro la Juventus. Nel big match i ragazzi di De Rossi recuperano per due volte lo svantaggio sui bianconeri impattando sul 2-2. Ancora protagonista Cristian Volpato con un gol su rigore ed un assist. Dietro ai giallorossi il sorprendente Napoli, che batte di “corto muso” il Lecce e si prende il secondo posto grazie ad una rete di D’Agostino. Salentini che invece sono in piena zona play-out insieme al Milan, sconfitto a Cagliari per 2-1. Rossoneri che non danno così continuità alla vittoria sulla Juventus.

La copertina di questa giornata se la prende il Sassuolo, che rifila una netta manita alla Spal in trasferta. Vittorie fuori casa anche per Torino (1-4 sull’Hellas Verona) ed Atalanta (1-3 sul Bologna). Rialza la testa l’Inter, che dopo 3 gare senza vittoria batte in casa il fanalino di coda Pescara grazie ai gol di Fabbian ed Iliev. La Sampdoria vince lo scontro play-off con l’Empoli in una gara resa nota dal pugno di Montevago a Fazzini, punito solo con un giallo. Chiude il quadro il pareggio a reti bianche tra Fiorentina e Genoa.

I RISULTATI DELLA 9° GIORNATA

Napoli – Lecce 1-0

Bologna – Atalanta 1-3

Verona – Torino 1-4

Juventus – Roma 2-2

Spal – Sassuolo 0-5

Inter – Pescara 2-0

Sampdoria – Empoli 2-0

Cagliari – Milan 2-1

Fiorentina – Genoa 0-0

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

1. Roma 24

2. Napoli 19

3. Fiorentina 17

4. Torino 17

5. Sampdoria 16

6. Empoli 16

7. Juventus 16

8. Inter 15

9. Cagliari 15

10. Genoa 14

11. Atalanta 14

12. Spal 14

13. Sassuolo 13

14. Verona 13

15. Lecce 8

16. Milan 8

17. Bologna 7

18. Pescara 4

PROSSIMO TURNO

Milan – Spal

Pescara – Juventus

Napoli – Inter

Lecce – Fiorentina

Torino – Cagliari

Empoli – Atalanta

Roma – Sampdoria

Sassuolo – Bologna

Genoa – Verona