Primavera 1, i risultati del week-end: Toro corsaro a Firenze, vince il Milan

Il punto sul campionato Primavera 1 dopo le gare di questo week-end. Il Torino si prende il secondo posto, il Lecce ferma la Juventus

Una Primavera 1 che fatica a prendere una forma nelle sue gerarchie. È una delle stagioni più equilibrate degli ultimi anni, una zona play-off sempre più incerta, con anche lo spettro di essere risucchiate nelle sabbie mobili del fondo classifica. È quello che sta accadendo alla Spal, che con la terza sconfitta di fila contro la Roma (che ormai ha preso il largo in vetta) è scesa al quartultimo posto, ed in maniera inversa all’Atalanta, che dopo un avvio complicato ha trovato contro il Pescara il quarto risultato utile di fila salendo al 7° posto.

Basta dunque poco per ribaltare le sorti dell’annata. Lo sa bene il Milan, autentica sorpresa in negativo dell’inizio di campionato ma che sabato ha trovato una bella vittoria sul campo della Sampdoria. Rossoneri fuori dalla zona play-out con il terzo successo nelle ultime quattro gare. Un grande balzo in classifica lo fa il Cagliari, che batte in casa il Napoli e passa dall’11° al 4° posto in classifica, complici anche le frenate di Inter (2-2 con il Genoa) e Juventus (1-1 con il Lecce). Tonfo dell’Empoli a Bologna. I felsinei ritrovano la vittoria dopo 4 sconfitte di fila e lo fanno battendo 3-0 i campioni d’Italia. Decisivo il finlandese Paananen con una doppietta.

Il Sassuolo stoppa la sua corsa a Verona. Dopo tre vittorie di fila i neroverdi perdono di misura sul campo dell’Hellas. Gol, spettacolo ed emozioni a Firenze, dove il Torino si prende il secondo posto in classifica vincendo 2-3. La squadra di Aquilani paga le fatiche del trionfo in Supercoppa Italiana, i granata volano grazie ai gol di Dellavalle, Baeten e Rosa.

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

1. Roma 30

2. Torino 21

3. Inter 19

4. Cagliari 19

5. Napoli 19

6. Genoa 18

7. Atalanta 18

8. Fiorentina 18

9. Juventus 18

10. Empoli 17

11. Sampdoria 16

12. Sassuolo 16

13. Verona 16

14. Milan 14

15. Spal 14

16. Lecce 10

17. Bologna 10

18. Pescara 5

PROSSIMO TURNO

Cagliari – Verona

Sassuolo – Sampdoria

Empoli – Juventus

Lecce – Inter

Torino – Bologna

Milan – Pescara

Napoli – Roma

Spal – Fiorentina

Genoa – Atalanta