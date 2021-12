Supercoppa Primavera, trionfa la Fiorentina ai rigori: decisivo Agostinelli

La Fiorentina vince la Supercoppa Italia Primavera. Gara tiratissima quella contro l’Empoli, 3-3 dopo i tempi supplementari

Trionfo per la Fiorentina nella Supercoppa Italia Primavera. La squadra viola si porta a casa il primo trofeo stagionale battendo ai rigori i campioni d’Italia dell’Empoli in una gara tiratissima e spettacolare. Allo stadio Castellani i padroni di casa vanno addirittura sul doppio vantaggio dopo neanche mezz’ora grazie ai gol di Magazzù e Rizza. Nella ripresa arriva però la rimonta viola che prima accorcia con Agostinelli e poi pareggia in pieno recupero con Toci.

Si va così ai supplementari, dove gli ospiti sfruttano il momento emotivo per trovare addirittura il terzo gol ad opera di Krastev. Sembra fatta, ma i ragazzi di Buscè non mollano e vengono premiati al 119′ con un grandissimo gol di Fazzini. La finale si conclude così ai rigori, dove ci sono tanti errori. Per la Fiorentina sbaglia Munteanu, per l’Empoli Logrieco e Pezzola. Il rigore decisivo lo segna il solito Agostinelli, autentico MVP del match. Secondo trofeo in Primavera per Alberto Aquilani dopo la Coppa Italia dello scorso anno, che certifica il grande lavoro dell’allenatore ex giocatore di Roma e Liverpool. La squadra di Buscè esce a testa altissima ed ora si potrà concentrare sull’avventura in Youth League dove attende l’avversario degli spareggi.