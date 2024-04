Di Gregorio Juve, ci siamo! Blitz positivo di Giuntoli: i dettagli

Di Gregorio è vicinissimo a essere un nuovo giocatore della Juve per la prossima stagione: blitz bianconero per il portiere del Monza

Il blitz milanese di Cristiano Giuntoli mercoledì sera ha permesso alla Vecchia Signora di mettere la freccia e sorpassare le numerose pretendenti al portiere del Monza. Michele Di Gregorio è in cima alle classifiche di rendimento e ha dimostrato di essere pronto per il salto in una big. Non a caso già a gennaio il Newcastle aveva provato ad accaparrarselo, mettendo sul piatto 20 milioni e un contratto di 4 anni e mezzo da 3 milioni a stagione.

I brianzoli chiedono 20 milioni, ma potrebbero accettare un’offerta da 15 più bonus o l’inserimento di una contropartita. Probabile possa essere un giovane, ma non va escluso il nome di Mattia Perin, che è pronto a lasciare la Juve per tornare a giocare titolare altrove. Una cena per gettare le basi e mettersi in pole position. Per Di Gregorio è pronto un contratto fino al 2029 da 2 milioni netti a stagione più bonus. Lo scrive Tuttosport.