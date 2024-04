Scudetto, si può decidere già domenica: ecco come

Domenica potrebbe essere il giorno decisivo per lo Scudetto. Ecco le possibili combinazioni per l’aritmetica

Dopo un girone d’andata molto combattuto, finalmente si deciderà la vincitrice dello Scudetto. Questa volta non parliamo di calcio, o meglio, non di quello che si gioca coi piedi ma con le dita: il subbuteo.

Infatti, come riporta l’Ansa sabato e domenica si svolgerà il girone di ritorno dei campionati italiani di Subbuteo al palazzetto dello sport Alfredo Romboli di Colleferro, in provincia di Roma. Al momento in testa alla classifica ci sono le Fiamme Azzurre Roma con Eagles Napoli, Barcellona e F.lli Bari Reggio Emilia a seguire.