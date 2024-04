Sensi dice ADDIO all’Inter: «Grazie di tutto. Vi voglio bene»

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, dice addio alla squadra nerazzurro dopo lo scudetto conquistato ai danni del Milan

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Stefano Sensi ha salutato con queste parole l’Inter

PAROLE – «Ieri abbiamo urlato, abbiamo cantato, abbiamo saltato e ci siamo goduti fino in fondo questo traguardo. Volevo ringraziarvi uno ad uno per le emozioni che ci avete fatto vivere ma soprattutto volevo ringraziarvi per il sostegno e l’amore che mi avete avete sempre trasmesso soprattutto nei momenti più bui. Mi avete sempre dato la forza di credere in me stesso. Un grazie immenso, siete parte del mio cuore. Vi voglio bene».