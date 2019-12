Allo Stadio Ricci, l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20 tra Sassuolo e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, cronaca e voti

(dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Allo Stadio Enzo Ricci, Sassuolo e Fiorentina Primavera si sono affrontate nel match valido per l’11ª giornata del campionato Primavera 1 2019/20. Primo tempo vibrante con diverse occasioni, soprattutto per i viola. La Fiorentina va vicino al gol con Spalluto (bravo Vitale) e Niccolò Pierozzi (traversa) ma nel finale è il Sassuolo a sfiorare il gol: doppia occasione al 45′, prima con Pellegrini e poi con Aurelio ma la difesa viola è riuscita a salvarsi con gli interventi di Ponsi e Dalle Mura. Poche emozioni nella ripresa. L’occasione migliore al 57′ con Pellegrini ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta, per poco.

Migliore in campo: Ponsi

Sassuolo Fiorentina Primavera 0-0: risultato, tabellino e voti

MARCATORI:

SASSUOLO: Vitale 6,5, Nagy 5,5 (37′ Saccani 7), Rogerio 6 (61′ Manara 5,5), Marginean 6, Bellucci 6, Midolo 6,5, Oddei 5,5, Artioli 6,5, Pellegrini 5,5, Ghion 6 (89′ Bartoli SV), Aurelio 6,5. In panchina: Vitiello, Shiba, Leporati, Piccinini, D’Alessio, Simonetta,, Ahmetaj, Mercati, Ripamonti. Allenatore: Francesco Turrini

FIORENTINA: Brancolini 6; Pierozzi E. 6,5 (89′ Chiti SV), Ponsi 7 (79′ Simonti SV), Dutu 6, Fiorini 5,5 (69′ Fruk 6), Dalle Mura 6,5, Simic 6 (69′ Duncan 5,5), Bianco 6,5, Spalluto 6,5 (79′ Kukovec SV), Koffi 6, Pierozzi N. 6,5. In panchina: Luci,, Gelli, Gorgos, Milani, Hanuljak. Allenatore: Emiliano Bigica

NOTE: AMMONITI: Koffi, Pierozzi E. (F); Pellegrini, Marginean (S)