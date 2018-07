Probabili formazioni Francia-Croazia: le ultime sulla finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio domenica 15 luglio alle 17

Il bellissimo ed emozionante Mondiale di Russia 2018 è arrivato al suo ultimo atto. Francia e Croazia si sfideranno domenica 15 luglio 2018 nella bellissima cornice del Luzhniki di Mosca, con calcio d’inizio fissato alle ore 17 italiane, 18 locali. Finale che rappresenta un unicum nel suo genere visto che mai le due compagini si sono sfidate nell’ultima e decisiva partita del campionato del mondo. La Francia, fino a questo momento, ha impressionato per costanza e gioco espresso. Dopo i 3 gol subiti dall’Argentina, i galletti hanno tirato giù la saracinesca non incassando più gol sia nei quarti di finale che in semifinale. La formazione di Didier Deschamps ha i favori del pronostico vista anche le bocche di fuoco di cui può disporre in attacco. Quel Mbappè che se dovesse alzare nel cielo di Mosca la Coppa del Mondo entrerebbe a soli 20 anni nel gotha del calcio mondiale. I blues hanno conquistato la loro terza finale dopo quella vinta nel 1998 e quella persa nel 2006 contro l’Italia. Discorso inverso per la Croazia, giunta alla prima finale della loro, recente, storia. I biancorossi si erano spinti al massimo fino alle semifinali mondiali del 1998 venendo battuti proprio dalla Francia. La formazione di Dalic ha fatto meglio, battendo in successione Danimarca, Russia e Inghilterra. L’unica incognita legata agli slavi sarà quella legata al fisico: infatti in tutti e tre gli incontri la Croazia ha dovuto giocare fino al 120°, praticamente un’intera partita in più. I croati, tuttavia, hanno dimostrato di avere fiato e corsa inesauribili e ora arrivati sul più bello non vorranno di certo fallire.

QUI FRANCIA – Scelte confermatissime per Didier Deschamps, pronto a riproporre il solito 4-2-3.1. In porta ci sarà Lloris, in difesa Pavard (che nel 2019 giocherà con il Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola da 35 milioni), Varane, l’eroe della semifinale Umtiti ed Hernandez. Davanti alla difesa serviranno i tre polmoni di Kantè e i centimetri di Pogba oltre che alla fisicità di Matuidi. Davanti, il trio delle meraviglie: Mbappè, Griezmann e Giroud proveranno a riportare a Parigi una coppa che manca ormai da oltre 20 anni.

QUI CROAZIA – Per la prima finale mondiale della loro storia, il ct Dalic non pensa a stravolgimenti di formazione e punta sull’11 che hanno regalato ad una nazione di 4 milioni di abitanti un autentico sogno. Tra i pali ovviamente ci sarà Subasic, pronto a parare i rigori nel caso la partita si prolungasse oltre al 120°. Difesa composta da Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic con quest’ultimo da verificare visto che è uscito acciaccato dalla semifinale contro l’Inghilterra, nel caso dovesse alzare bandiera bianca pronto Pivaric. In cabina di regia agiranno Rakitic e Brozovic (favorito quest’ultimo su Kramaric vista la ottima semifinale disputata), nel tridente alle spalle di Mandzukic ci sarà ovviamente capitan Modric con Perisic (migliore in campo contro l’Inghilterra) e Rebic ai lati.

Probabili formazioni Francia-Croazia (Domenica 15 luglio, ore 17)

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Commissario tecnico:: Didier Deschamps

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Commissario tecnico: Zlatko Dalić

Francia-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Francia-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 17 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.