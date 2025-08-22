Probabili formazioni Genoa-Lecce, primo test salvezza per dare subito i primi segnali - Calcio News 24

Probabili formazioni Genoa-Lecce: le scelte di Vieira e Di Francesco per l’esordio

Sabato 23 agosto alle ore 18.30, allo stadio Ferraris di Genova, si alza il sipario sulla stagione di Genoa e Lecce, protagoniste del primo turno di Serie A 2025/26. La sfida sarà diretta dall’arbitro Massa e trasmessa in diretta su DAZN. Le due squadre si affronteranno con assetti consolidati ma con alcune novità importanti, tra infortuni, squalifiche e nuovi innesti. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Lecce, match che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti.

Come arriva il Genoa

Il Genoa di Patrick Vieira vuole confermare le buone indicazioni arrivate dal successo per 3-0 in Coppa Italia contro il Vicenza. Il tecnico francese sembra orientato a confermare l’undici titolare già visto in quella occasione.

Tra i pali, ci sarà Leali, in vantaggio su Siegrist, che potrebbe trovare spazio più avanti. In difesa confermati Marcandalli e Vasquez al centro, con Norton-Cuffy e Martin sulle fasce. A centrocampo agiranno Masini e Frendrup, duo che offre equilibrio e dinamismo.

Alle spalle della punta centrale — ballottaggio tra Vitinha e Colombo, con quest’ultimo favorito — ci sarà un tridente di trequartisti formato da Carboni, Stanciu e Gronbaek. Un mix di gioventù, tecnica e imprevedibilità per scardinare la retroguardia salentina.

Come arriva il Lecce

Il Lecce si presenta al Ferraris con alcune defezioni importanti. Mister Eusebio Di Francesco, alla sua prima ufficiale in Serie A con i giallorossi, punterà sul 4-3-3, nonostante l’assenza pesante dello squalificato Pierotti e una rosa ancora in via di completamento.

In porta ci sarà Falcone, che ha ereditato la fascia di capitano. In difesa spazio a Kouassi e Tiago Gabriel centrali, con Gaspar a destra e Gallo sulla corsia mancina. In mediana si gioca il posto in regia tra Pierret e Ramadani, con il francese leggermente avanti; completano il reparto Coulibaly e Berisha.

In attacco, spazio al giovane Camarda al centro, unico vero centravanti a disposizione. Sulle ali, confermato N’Dri a destra, mentre a sinistra salgono le quotazioni di Morente, pronto a insidiare la retroguardia rossoblù con la sua velocità.

Probabili formazioni Genoa-Lecce

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gaspar, Tiago Gabriel, Kouassi, Gallo; Berisha, Pierret, Coulibaly; N’Dri, Camarda, Morente.

Le probabili formazioni di Genoa-Lecce mettono in evidenza due squadre giovani, ambiziose e pronte a sorprendere fin da subito.