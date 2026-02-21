Connect with us
Probabili formazioni Lecce Inter, Chivu ha scelto la coppia d'attacco: sorpresa a centrocampo!

1 ora ago

Probabili formazioni Lecce Inter, Chivu ha scelto la coppia d’attacco: sorpresa a centrocampo! Le idee per sopperire alle assenze

L’Inter guidata da Cristian Chivu atterra nel Salento con l’obbligo categorico di voltare immediatamente pagina dopo il pesante e inaspettato tracollo per 3-1 subito in Norvegia. Con un bottino di 61 punti in classifica e un rassicurante vantaggio di sette lunghezze sul Milan, i nerazzurri cercano la grande fuga a più dieci in un pomeriggio che si preannuncia complesso. La trasferta pugliese è infatti caratterizzata da un’emergenza senza precedenti, che colpisce in particolar modo il centrocampo e il reparto avanzato.

La notizia decisamente più pesante per tutto l’ambiente meneghino riguarda ovviamente Lautaro Martinez. Il capitano è stato fermato da un fastidioso risentimento al soleo che lo terrà ai box per almeno un mese, costringendolo a saltare sfide cruciali come l’atteso ritorno europeo contro il Bodø e l’importantissimo Derby di campionato. Oltre all’attaccante, mancheranno per squalifica anche Barella e Calhanoglu, con quest’ultimo ancora alle prese con noiosi problemi fisici da smaltire.

Per sopperire a queste defezioni, il tecnico della Beneamata prepara diverse novità di formazione. Rispetto alla complicata serata di Champions League, tornano in campo dal primo minuto Bisseck, Dimarco e Thuram per garantire la necessaria solidità ed esperienza. A centrocampo, la vera sorpresa è rappresentata dal lancio del giovane Diouf, che agirà accanto a Mkhitaryan e Sucic. Sulle corsie esterne spazio dal primo minuto a Dimarco e Luis Henrique.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

In attacco, le scelte della compagine lombarda sono praticamente obbligate: la coppia inedita sarà composta da Thuram e Pio Esposito. Il classe 2005, reduce dal gol in Europa, dovrà guidare il reparto orfano del numero dieci. Dall’altra parte, il Lecce di Di Francesco, privo di Camarda e Berisha, cercherà preziosi punti salvezza puntando forte sulla velocità di Sottil, in ballottaggio con Banda, e sul peso offensivo di Cheddira.

Probabili formazioni Lecce Inter

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Darmian; Dimarco, Sucic, Mkhitaryan, Diouf, Luis Henrique; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.

