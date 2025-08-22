Probabili formazioni Milan Cremonese, tutto pronto per il ritorno di Max Allegri - Calcio News 24

Probabili formazioni Milan-Cremonese: ultime notizie e possibili scelte tecniche

Sabato 23 agosto, alle ore 20.45, andrà in scena una sfida molto attesa della Serie A 2025/2026: Milan-Cremonese. La partita, valida per la seconda giornata di campionato, sarà diretta dall’arbitro Collu e trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Cremonese, con tutti i dubbi e le certezze dei due allenatori.

Come arriva il Milan

Il Milan di Massimiliano Allegri ha già debuttato ufficialmente nella stagione con la vittoria in Coppa Italia contro il Bari. Ora però la concentrazione è tutta rivolta al campionato, con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto davanti al proprio pubblico.

Per la gara contro la Cremonese, Allegri sembra intenzionato a confermare in gran parte la formazione vista in Coppa Italia, con una sola eccezione importante: l’assenza di Rafael Leao, out per un problema al polpaccio e in forte dubbio anche per la prossima sfida in trasferta contro il Lecce.

In porta ci sarà il capitano Mike Maignan, a guidare la difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce di centrocampo, spazio a Saelemaekers e Estupinan come quinti, mentre in mezzo al campo si profilano alcune soluzioni: il favorito è Ricci, in leggero vantaggio su Modric, con Fofana e Loftus-Cheek a completare il reparto.

In attacco, la coppia sarà formata da Pulisic e Gimenez, con il nuovo acquisto Victor Boniface probabilmente non ancora disponibile. A disposizione ci sarà quindi anche Chukwueze, mentre il giovane Jashari dovrebbe trovare spazio a gara in corso.

Come arriva la Cremonese

La Cremonese di mister Nicola si presenta a San Siro con un classico 4-4-2, confermando l’intenzione di affidarsi ai nuovi acquisti per rinforzare la rosa. In attacco, infatti, dovrebbe esordire dal primo minuto il neo arrivato Sanabria, giocatore molto gradito al tecnico, che in conferenza ha dichiarato: “Sono felicissimo, lo conosco da tempo e può darci tanto.”

Al suo fianco partirà favorito De Luca. In difesa, davanti al portiere Audero, spazio ai volti nuovi come Terracciano, Baschirotto e Pezzella, affiancati dal capitano Bianchetti.

A centrocampo, sono pronti a scendere in campo altri rinforzi: Zerbin, Bondo e Grassi, con il laterale sinistro che sarà molto probabilmente Vandeputte.

Le probabili formazioni Milan-Cremonese

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Fofana, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Gimenez.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte; Sanabria, De Luca.