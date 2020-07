Probabili formazioni Napoli-Lazio, conferme importanti per i due tecnici, Gattuso recupera molti giocatori, Inzaghi vuole Immobile

COME ARRIVA GATTUSO- Come riportato da goal.com, previsti i rientri di Di Lorenzo in difesa, Fabian Ruiz e Lobotka a centrocampo e Mertens in attacco. Vantaggio Callejon su Politano nel tridente.

COME ARRIVA INZAGHI- Immobile non si tocca, possibilità record per lui, probabilmente insieme a Correa. Sulla fascia pronto Marusic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.