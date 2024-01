Ecco quelle che sono le probabili formazioni di Sassuolo Fiorentina: Novità importanti in casa viola soprattutto a centrocampo

Novità importanti per le formazioni di Sassuolo-Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a centrocampo in casa viola ci sarà il duo Duncan-Arthur.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen, Boloca, Thorsveldt, Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti. All. Dionisi.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Brekalo, Bonaventura, Ikoné, Beltran. All. Italiano.