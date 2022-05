Promozione brand Liguria: la Regione ha dato il via libera ai fondi da destinare a Sampdoria e Spezia. Escluso il Genoa

La Regione ha dato il via libera ai fondi da destinare a Sampdoria e Spezia per la promozione del brand Liguria. L’invito era stato rivolto anche al Genoa, escluso tuttavia per irregolarità nel versamento di contributi Inps e nell’applicazione della normativa sul lavoro dei disabili.

La società blucerchiata stipulerà un contratto di prestazione del servizio per un importo massimo di 300mila euro più IVA, che verrà liquidato sulla base di attività effettivamente svolte e documentate.