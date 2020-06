Protocollo anti-Covid, violarlo equivale a truccare una partita: se non si rispettano tutte le indicazioni si rischia l’esclusione dal torneo

Ci saranno delle maxi sanzioni nel caso in cui non verranno rispettate le regole dei protocolli. Anzi, la mancata osservazione dei regolamenti – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – equivale a truccare una gara.

Dunque ci saranno delle sanzioni, fino all’esclusione del torneo. E si cerca ancora l’autorità «terza» per validare tutti i controlli che verranno effettuati dai club.