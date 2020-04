Protocollo FIGC: le novità del nuovo documento

La FIGC sta lavorando a un nuovo protocollo per la ripresa degli allenamenti: modifiche nella parte medico-sanitaria

La FIGC sta riscrivendo il protocollo per la ripresa degli allenamenti, dopo il rifiuto da parte del Governo a causa di alcuni punti che non avrebbero garantito la massima sicurezza a calciatori e addetti ai lavori.

La parte medico-sanitaria del nuovo documento è già pronta, con alcune novità come i tamponi 3-4 giorni prima e dopo il ritorno all’attività (giorno zero). Qualora dovesse verificarsi un caso positivo, tutta la squadra di riferimento verrebbe messa in isolamento.