Protocollo Figc per il ritorno in campo: la bozza dopo la riunione di oggi

Riunione della Commissione medica della Figc. E’ stato presentato il protocollo Figc per la possibile ripresa delle ostilità

Si è tenuta quest’oggi la riunione convocata dalla Figc insieme alla commissione medica, radunata in videoconferenza per stabilire delle linee guida per la possibile ripresa dei campionati e degli allenamenti. Il protocollo sarà ispirato ai tre principi fondamentali della semplicità, fattibilità e attendibilità medico-scientifica.

Sono state presentate le indicazioni per le squadre (non solo calciatori ma anche tecnici, staff, medici, magazziniere, fisioterapisti, ecc) e quali esami diagnostici effettuare a cura del medico sociale e del medico di squadra (test molecolari, test sierologici, esami del sangue generali, ecc.). Discussi anche i protocolli che riguardano i contagiati e guariti dal virus. Nella prima fase, il gruppo squadra dovrà ritrovarsi in un luogo ‘chiuso’, ovvero nei centri sportivi e simili, luogo che dovrà essere sanificato.