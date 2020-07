Il Paris Saint-Germain ha perso Kurzawa per infortunio: il terzino è a rischio per il match di Champions League contro l’Atalanta

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain in vista del match contro l’Atalanta, valevole per i quarti di finale di Champions League.

Durante la finale di Coppa di Lega contro il Lione, il tecnico Thomas Tuchel ha perso Layvin Kurzawa per infortunio. Il terzino verrà monitorato dallo staff medico del PSG e sarà stabilita nelle prossime ore l’entità del guaio fisico.