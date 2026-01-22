PSG, esplode il caso Lucas Hernandez: denuncia per tratta di esseri umani e lavoro nero

Francia, bufera sul PSG: Lucas Hernandez accusato di tratta di esseri umani e lavoro irregolare. Gli aggiornamenti

Dalla Francia emergono accuse pesantissime che coinvolgono il difensore del PSG Lucas Hernandez e sua moglie, Victoria Triay. Secondo quanto riportato da Paris-Match, la coppia sarebbe finita al centro di un’inchiesta per presunto traffico di esseri umani e lavoro illegale. A denunciarli è una famiglia colombiana composta da cinque persone – padre, madre e tre figli – che avrebbe lavorato per la coppia tra settembre 2024 e novembre 2025 senza alcun documento regolare.

La famiglia sostiene di essere stata costretta a svolgere un numero eccessivo di ore di lavoro, come riportato nella denuncia presentata all’ufficio del procuratore di Versailles. Secondo Paris‑Match, i membri della famiglia avrebbero ricoperto diversi ruoli all’interno della proprietà: custodi, addetti alla sicurezza, addette alle pulizie, cuoche e tate. Un quadro che, se confermato, delineerebbe una situazione di sfruttamento particolarmente grave.

Nella denuncia emergono anche testimonianze dirette, tra cui quella della figlia, riportata da TMW: «Sono arrivata in situazione irregolare. I documenti non erano ancora stati preparati. Diceva che stavano parlando con i loro avvocati per aiutarmi, ma non è mai stato fatto nulla. Psicologicamente non sto bene. Fisicamente nemmeno. Mi sento usata, frustrata e maltrattata». Parole che aggiungono ulteriore peso a una vicenda che rischia di avere importanti sviluppi giudiziari.

