Psg, Messi scarica Icardi e chiede l’arrivo di Aguero

Lionel Messi sarebbe ai ferri corti con Icardi e avrebbe chiesto la sua cessione al Psg. In cambio potrebbe arrivare Aguero da Barcellona

Non solo il caso Wanda Nara e l’ipotetico tradimento alla moglie, per Mauro Icardi si complica la vita anche nello spogliatoio. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, Lionel Messi non vorrebbe l’attaccante al PSG. Tra loro non c’è mai stato un ottimo rapporto e adesso il clima di guerra tra i due sudamericani sarebbe ora tossico.

Il sei volte Pallone d’oro avrebbe chiesto al club parigino di mandare via Icardi, magari al Barcellona in cambio dell’amico di sempre Sergio Aguero.