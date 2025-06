PSG, dopo la Champions arriva il mercato: Mastantuono per Luis Enrique, ma non è il solo

PSG, il punto sul calciomercato dei Campioni d’Europa: Mastantuono il primo rinforzo, ora serve un difensore; e in uscita…

Il PSG è già al lavoro dopo la vittoria della Champions League per rinforzare la rosa in vista del Mondiale per club, con l’obiettivo di consolidare il proprio dominio anche su scala globale. Come riportato dal Corriere dello Sport Luis Campos, direttore sportivo del club, vuole colmare un vuoto nella rosa: serve un difensore centrale di piede destro che possa alternarsi con Marquinhos, ancora colonna della squadra ma bisognoso di rifiatare, specie con un calendario sempre più fitto. Le alternative attuali, come Lucas Hernandez e Beraldo, sono mancini e poco adatti a giocare sul centrodestra, mentre i profili più giovani non offrono garanzie sufficienti. Intanto è in arrivo anche Franco Mastantuono, trequartista argentino del River Plate, per cui il PSG pagherà i 45 milioni della clausola: il suo innesto, però, potrebbe slittare a gennaio.

Sul fronte uscite, il PSG dovrà gestire il ritorno dei vari giocatori in prestito (Kolo Muani, Asensio, Soler) e valutare il futuro di alcuni elementi che non rientrano nei piani di Luis Enrique, come Gonçalo Ramos e Kang-in Lee, il primo nel mirino della Juve e il secondo seguito con attenzione dal Napoli. In bilico anche il destino di Donnarumma, il cui contratto scade nel 2026: dopo una stagione da protagonista, il portiere italiano vuole discutere un eventuale rinnovo alle sue condizioni. In caso di mancato accordo, le pretendenti non mancano, e il PSG potrebbe virare su Lucas Chevalier del Lille, giovane e promettente, già nel giro della nazionale francese. In sintesi, Parigi lavora per mantenere l’equilibrio tra esperienza e rinnovamento, con l’ambizione di restare al vertice in Europa e oltre.