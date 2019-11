PSG: Di Maria sta facendo la differenza, pochi creano quanto lui

Di Maria sta facendo la differenza in questo inizio di stagione del PSG. Pochi in Europa incidono quanto lui in fase di rifinitura

Le ultime stagioni di Di Maria al PSG sono state caratterizzate dalla discontinuità. Tuttavia, l’avvio di annata del Fideo è estremamente buono, con l’argentino che sta trascinando la squadra alla conquista dell’ennesima Ligue 1.

Basti pensare che Di Maria oggi, come riporta Whoscored.com, è il giocatore che più nette occasioni da gol ha creato in Europa, ben 12. Solo Kevin De Bruyne è riuscito a fare altrettanto. 8 assist fin qui per l’argentino tra Champions Ligue e Ligue 1.