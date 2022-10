PSG, Hakimi confessa: «Mbappé? Io qui lo vedo felice»

Achraf Hakimi, esterno del PSG, ha risposto alle tante voci che circolano sul possibile futuro di Kylian Mbappé: le dichiarazioni

Achraf Hakimi ha parlato in zona mista del possibile futuro di Mbappé lontano dal PSG.

LE PAROLE – «Io lo vedo felice ogni giorno. Lui e Ramos attesi a Madrid? Io so che ci alleniamo, poi non conosco i piani degli altri per il tempo libero. Sono notizie che non ci riguardano. Eravamo tutti concentrati sulla partita contro il Benfica, con la voglia di portare a casa un successo».