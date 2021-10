Icardi può lasciare a zero dal PSG. L’attaccante argentino potrebbe rescindere il proprio contratto con il club

Qualora le indiscrezioni di Canal 13 fosse confermate, Mauro Icardi potrebbe rescindere il contratto col PSG in caso di mancata riappacificazione con Wanda Nara.

Difficile situazione per l’attaccante argentino, che questa sera non è stato convocato per la gara con il Lipsia.