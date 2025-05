PSG Inter 1-0, la sblocca Hakimi (che non esulta) – VIDEO

PSG Inter, si sblocca la partita: l’ex nerazurro Hakimi riceve un pallone di Doué e da pochi passi il terzino infila a botta sicura

Si sblocca la finale di Champions League tra PSG e Inter. Al 12′ del primo tempo bel filtrante di Vitinha per il taglio alle spalle della difesa di Doué dalla sinistra, palla in mezzo per Hakimi che accentratosi infila a botta sicura da pochi passi

Ex nerazzurro, il terzino marocchino dopo il gol ha sollevato le braccia, ma non ha esultato in segno di rispetto ai suoi vecchi tifosi.